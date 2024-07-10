Практика судів
  1. В Україні

У Києві експрацівника університетського гуртожитку підозрюють у вчиненні розпусних щодо 14-річного хлопця

19:48, 10 липня 2024
Експрацівника столичного гуртожитку підозрюють у вчиненні розпусних дій щодо підлітка.
У Києві експрацівника університетського гуртожитку підозрюють у вчиненні розпусних щодо 14-річного хлопця
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві 66-річного мешканця області підозрюють у вчиненні розпусних дій щодо неповнолітнього хлопця, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 156 КК України. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

«Підозрюваний працюючи на посаді заступника завідувача гуртожитку одного зі столичних університетів запросив до своєї кімнати хлопця, якому на той момент було 14 років та запропонував йому зробити масаж», - пишуть у прокуратурі.

Як там зазначають, подія мала місце, коли більшість студентів через початок війни залишили гуртожиток, залишитись дозволили лише тимчасово переміщеним особам.

«Спочатку чоловік запропонував хлопцю лягти на ліжко задля масажу, а потім вчинив щодо нього розпусні дії. Чоловік торкався статевих органів неповнолітнього, усвідомлюючи протиправність таких дій», - сказано у повідомленні.

Наразі працівнику гуртожитку повідомлено про підозру. З посади у гуртожитку його звільнили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тривалість робіт при температурі понад +28°С не повинна перевищувати 4-5 годин – Галина Третьякова з посиланням на Держпраці

Голова Комітету ВР Галина Третьякова з посиланням на Держпраці нагадала, що тривалість робіт при температурі понад +28°С не повинна перевищувати 4-5 годин.

Рахункова палата рекомендує визначити поняття доброчесності судді у законі і скоротити строки розгляду скарг на суддів

Як зазначає Рахункова палата, присутній на засіданні очільник ВРП Григорій Усик підтвердив наявність виявлених Рахунковою палатою недоліків та зауважив, що аудит буде корисним і для вдосконалення роботи ВРП, і для держави в цілому.

Адвокат ознайомився з матеріалами кримінального провадження, а засуджений – ні: Верховний Суд пояснив, чи буде це вважатися належним ознайомленням

Верховний Суд пояснив, чи вважається належним ознайомленням з матеріалами провадження ознайомлення з ними лише адвоката і неознайомлення з ними самого засудженого.

Верховний Суд: Для отримання статусу члена сім’ї загиблого військовослужбовця, який помер внаслідок одержаного під час служби захворювання, необхідно встановити пов’язаність захворювання з перебуванням на фронті

Для отримання статусу «члена сім’ї загиблого» військовослужбовця який помер внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби, необхідною умовою є встановлена пов’язаність захворювання померлого військовослужбовця з перебуванням на фронті або одержанням захворювання в період проходження військової служби – Верховний Суд.

Громадським організаціям, які отримують іноземні гранти, не сподобалася публікація наказу Держсекретаря КМУ про те, що їх можуть забронювати на 100%

Наказ про бронювання громадських організацій, що отримують іноземні гранти, існує, але очільники цих ГО стверджують, що не скористалися цим в повній мірі.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Слива
    Юрій Слива
    суддя Київського апеляційного суду
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва