У Києві експрацівника університетського гуртожитку підозрюють у вчиненні розпусних щодо 14-річного хлопця

Експрацівника столичного гуртожитку підозрюють у вчиненні розпусних дій щодо підлітка.

У Києві 66-річного мешканця області підозрюють у вчиненні розпусних дій щодо неповнолітнього хлопця, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 156 КК України. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

«Підозрюваний працюючи на посаді заступника завідувача гуртожитку одного зі столичних університетів запросив до своєї кімнати хлопця, якому на той момент було 14 років та запропонував йому зробити масаж», - пишуть у прокуратурі.

Як там зазначають, подія мала місце, коли більшість студентів через початок війни залишили гуртожиток, залишитись дозволили лише тимчасово переміщеним особам.

«Спочатку чоловік запропонував хлопцю лягти на ліжко задля масажу, а потім вчинив щодо нього розпусні дії. Чоловік торкався статевих органів неповнолітнього, усвідомлюючи протиправність таких дій», - сказано у повідомленні.

Наразі працівнику гуртожитку повідомлено про підозру. З посади у гуртожитку його звільнили.

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