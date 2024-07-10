Україна набрала темпу в ліквідації флоту рф, – британська розвідка

Більшість успішних атак України на російські кораблі сталися в цьому році.

Дві третини успішних атак України на кораблі російського флоту в Чорному та Азовському морях відбулися протягом 2024 року. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

За даними з відкритих джерел, у період з лютого 2022 року по червень 2024 року українські сили пошкодили або знищили 26 кораблів ВМС росії, які діяли в Чорноморському регіоні.

Британська розвідка зазначає, що удари відбувалися у північному регіоні Чорного моря та в Азовському морі.

«За останній рік спостерігалося збільшення частоти та рівня збитків від атак у районі Кримського півострова, причому майже дві третини ударів сталися саме за цей період», - зазначають у Міноборони Британії.

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