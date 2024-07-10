Украина набрала темп в ликвидации флота рф, – британская разведка

Большинство успешных атак Украины на российские корабли произошли в этом году.

Две трети успешных атак Украины на корабли российского флота в Черном и Азовском морях произошли в течение 2024 года. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

По данным из открытых источников, в период с февраля 2022 года по июнь 2024 года украинские силы повредили или уничтожили 26 кораблей ВМС России, которые действовали в Черноморском регионе.

Британская разведка отмечает, что удары происходили в северном регионе Черного моря и в Азовском море.

"За последний год наблюдалось увеличение частоты и уровня ущерба от атак в районе Крымского полуострова, причем почти две трети ударов произошли именно за этот период", - отмечают в Минобороны Британии.

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