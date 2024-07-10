В Кировоградской области задержали вражескую приспешницу за подготовку диверсий против ТЦК

По данным СБУ, женщина выполняла заказ врага на поджоги авто и зданий Сил обороны.

СБУ совместно с полицией задержала поджигательницу, которая действовала в Кировоградской области. Злоумышленница выполняла заказы рф на поджоги автотехники и зданий Сил обороны.

Задержанной оказалась 28-летняя жительница Александрии. В поле зрения спецслужб рф она попала в начале этого лета из-за своей активности в Телеграмм-каналах, где искала лёгкий заработок.

По данным СБУ, она преднамеренно подожгла служебный пикап инструктора подразделения спецназначения "Омега" Нацгвардии, предварительно отследив место парковки авто украинского защитника.

Для "отчета" она фиксировала на камеру свои действия во время подготовки и совершения преступления.

В свою очередь, видеосъемки агрессор планировал использовать для проведения специальных информационных операций, которые должны были "разгонять" фейк о наличии антиукраинского подполья в Кировоградской области.

Следующей ее задачей был поджог здания местного ТЦК.

Женщине объявили подозрение, также решается вопрос дополнительной квалификации ее преступных действий по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Она находится под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.