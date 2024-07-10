В чем разница между НЭК «Укрэнерго» и облэнерго, – объяснение

«Укрэнерго», в отличие от облэнерго, не поставляет электроэнергию непосредственно потребителям.

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В Укрэнерго решили разъяснить украинцам определенную путаницу ими относительно НЭК "Укрэнерго" и облэнерго.

НЭК "Укрэнерго" - это государственный оператор энергосистемы Украины, известный как оператор системы передачи, пишет пресс-служба.

"Укрэнерго" выполняет следующие функции:

- транспортирует электроэнергию магистральными высоковольтными сетями напряжением от 750,000 до 220,000 вольт от электростанций к сетям облэнерго;

- контролирует баланс между произведенной всеми украинскими электростанциями энергией и уровнем потребления в стране.

Облэнерго - это региональные операторы, которые распределяют электроэнергию из сетей "Укрэнерго" к потребителям через сети напряжением от 110,000 до 220 вольт.

Важно знать:

- "Укрэнерго" не поставляет электроэнергию непосредственно потребителям.

- "Укрэнерго" не определяет, из каких адресов состоят очереди отключений и не формирует графики отключений в каком-либо регионе.

Все эти функции выполняют облэнерго в каждом регионе.

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