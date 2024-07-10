У чому різниця між НЕК «Укренерго» та обленерго, – пояснення

В Укренерго вирішили роз’яснити українцям певну плутанину ними щодо НЕК «Укренерго» та обленерго.
НЕК «Укренерго» – це державний оператор енергосистеми України, відомий як оператор системи передачі, пише пресслужба.
«Укренерго» виконує наступні функції:
Обленерго – це регіональні оператори, які розподіляють електроенергію з мереж "Укренерго" до споживачів через мережі напругою від 110,000 до 220 вольт.
Важливо знати:
Всі ці функції виконують обленерго у кожному регіоні.
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