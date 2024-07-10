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У чому різниця між НЕК «Укренерго» та обленерго, – пояснення

18:54, 10 липня 2024
«Укренерго», на відміну від обленерго, не постачає електроенергію безпосередньо споживачам.
У чому різниця між НЕК «Укренерго» та обленерго, – пояснення
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В Укренерго вирішили роз’яснити українцям певну плутанину ними щодо НЕК «Укренерго» та обленерго.

НЕК «Укренерго» – це державний оператор енергосистеми України, відомий як оператор системи передачі, пише пресслужба.

«Укренерго» виконує наступні функції:

  • транспортує електроенергію магістральними високовольтними мережами напругою від 750,000 до 220,000 вольт від електростанцій до мереж обленерго;
  • контролює баланс між виробленою всіма українськими електростанціями енергією та рівнем споживання в країні.

Обленерго – це регіональні оператори, які розподіляють електроенергію з мереж "Укренерго" до споживачів через мережі напругою від 110,000 до 220 вольт.

Важливо знати:

  • «Укренерго» не постачає електроенергію безпосередньо споживачам.
  • «Укренерго» не визначає, з яких адрес складаються черги відключень і не формує графіки відключень у будь-якому регіоні.

Всі ці функції виконують обленерго у кожному регіоні.

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