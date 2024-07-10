На Рівненщині кросовер в’їхав у маршрутку, є постраждалі

У поліції зазначили, що кермувальниця кросовера пояснила, що сплутала педалі і замість того, аби пригальмувати, натисла на «газ».

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На Рівненщині сталася ДТП за участю кросовера та маршрутки, двох пасажирів маршрутки – 59-річну жінку та 73-річного чоловіка – госпіталізували. Про це повідомили у місцевій поліції.

У повідомленні сказано, що автопригода сталася у середу, 10 липня, о 9:20 на трасі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» у Рівненському районі.

Як зазначається, поліцейські на місці події встановили, що 51-річна водійка автомобіля «Volkswagen Tiguan», виїжджаючи із другорядної дороги, допустила зіткнення із маршрутним таксі сполученням «Рівне-Дубровиця-Городище», яка рухалась головною дорогою.

Кермувальниця кросовера пояснила правоохоронцям, що сплутала педалі і замість того, аби пригальмувати, натисла на «газ».

Унаслідок ДТП травмувалися пасажири маршрутки: 59-річна та 73-річний жителі Сарненського району, яких медики госпіталізували.

Медична допомога знадобилася і 53-річному водію маршрутки, однак після обстеження його відпустили.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

За попередньою інформацією, водії транспортних засобів були тверезі.

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