На Ровенщине кроссовер въехал в маршрутку, есть пострадавшие

В полиции отметили, что водительница кроссовера объяснила, что спутала педали и вместо того, чтобы притормозить, нажала на «газ».

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На Ровенщине произошло ДТП с участием кроссовера и маршрутки, двух пассажиров маршрутки – 59-летнюю женщину и 73-летнего мужчину – госпитализировали. Об этом сообщили в местной полиции.

В сообщении сказано, что происшествие произошло в среду, 10 июля, в 9:20 на трассе «Городище-Ровно-Староконстантинов» в Ровенском районе.

Как отмечается, полицейские на месте происшествия установили, что 51-летняя водитель автомобиля «Volkswagen Tiguan», выезжая со второстепенной дороги, допустила столкновение с маршрутным такси сообщением «Ровно-Дубровица-Городище», которая двигалась по главной дороге.

Водительница кроссовера объяснила правоохранителям, что спутала педали и вместо того, чтобы притормозить, нажала на «газ».

В результате ДТП травмировались пассажиры маршрутки: 59-летняя и 73-летний жители Сарненского района, которых медики госпитализировали.

Медицинская помощь понадобилась и 53-летнему водителю маршрутки, однако после обследования его отпустили.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

По предварительной информации, водители транспортных средств были трезвыми.

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