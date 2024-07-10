Что такое очереди и сколько часов могут длиться отключения света, – объяснили в Укрэнерго

Укрэнерго разъясняет очереди отключения света.

В Укрэнерго объяснили, что все потребители в каждой области, которые не входят в перечень объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей. Очередь - это группа бытовых потребителей и бизнеса, которые потребляют определенное количество мегаватт. Потребление в областях отличается по объемам, поскольку зависит от уровня потребления критической инфраструктуры и количества промышленных предприятий, которые импортируют более 80% своего потребления (их отключать нельзя, согласно постановлению Кабинета Министров).

Как ограничивается потребление по очередям?

Сколько очередей задействовать во всех регионах одновременно определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе. Дефицит - это нехватка электроэнергии в системе, когда уровень потребления значительно превышает объем производимой украинскими станциями электроэнергии и импортируемой из ЕС. Чтобы не допустить масштабной аварийной ситуации, Диспетчерский центр "Укрэнерго" должен сбалансировать уровень потребления до уровня имеющейся энергии в системе. Зная объем дефицита, "Укрэнерго" определяет количество очередей потребителей, которые должны быть отключены облэнерго в каждом регионе одновременно.

Продолжительность отключения, какую очередь (группу потребителей) отключать именно сейчас, когда переключить на другую очередь - определяют облэнерго в каждом регионе.

Сколько часов не будет света?

Условно, когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений. Как в течение суток распределить эту нагрузку и какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго. Именно облэнерго формируют соответствующие графики для каждого региона. "Укрэнерго" определяет лишь количество очередей, которое одновременно должны отключить все облэнерго в стране.

Информацию о графике почасовых отключений можно найти на официальных сайтах облэнерго в вашей области и г. Киеве, а также на их страницах в соцсетях.

Как может не быть света 12 часов, если говорят, что три очереди действуют с 16:00 до 18:00?

Когда три очереди графиков отключений действуют в течение всех суток, это означает, что у вас суммарно будет 12 часов без света. Если, например, три очереди отключений действуют несколько часов, то для энергетиков это означает, что большее количество потребителей ограничено в этот период. Однако, продолжительность очереди и ее переключения определяют облэнерго в каждой области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.