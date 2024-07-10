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Що таке черги та скільки годин можуть тривати відключення світла, – пояснили в Укренерго

15:37, 10 липня 2024
Укренерго роз'яснює черги відключення світла.
Що таке черги та скільки годин можуть тривати відключення світла, – пояснили в Укренерго
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В Укренерго пояснили, що усі споживачі в кожній області, які не входять до переліку об’єктів критичної інфраструктури, поділені на 6 черг. Черга – це група побутових споживачів і бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання в областях відрізняється за обсягами, оскільки залежить від рівня споживання критичної інфраструктури та кількості промислових підприємств, які імпортують понад 80% свого споживання (їх відключати не можна, відповідно до постанови Кабінету Міністрів).

Як обмежується споживання за чергами?

Скільки черг задіяти у всіх регіонах одночасно визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії в системі. Дефіцит – це нестача електроенергії в системі, коли рівень споживання значно перевищує обсяг виробленої українськими станціями електроенергії та імпортованої з ЄС. Щоб не допустити масштабної аварійної ситуації, Диспетчерський центр "Укренерго" має збалансувати рівень споживання до рівня наявної енергії в системі. Знаючи обсяг дефіциту, "Укренерго" визначає кількість черг споживачів, які мають бути відключені обленерго в кожному регіоні одночасно.

Тривалість відключення, яку чергу (групу споживачів) відключати саме зараз, коли переключити на іншу чергу – визначають обленерго у кожному регіоні.

Скільки годин не буде світла?

Умовно, коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень. Як протягом доби розподілити це навантаження і якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго. Саме обленерго формують відповідні графіки для кожного регіону. "Укренерго" визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні.

Інформацію про графік погодинних відключень можна знайти на офіційних сайтах обленерго у вашій області та м. Києві, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Як може не бути світла 12 годин, якщо кажуть, що три черги діють з 16:00 до 18:00?

Коли три черги графіків відключень діють протягом усієї доби, це означає, що у вас сумарно буде 12 годин без світла. Якщо, наприклад, три черги відключень діють декілька годин, то для енергетиків це означає, що більша кількість споживачів обмежена в цей період. Однак, тривалість черги та її переключення визначають обленерго у кожній області.

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