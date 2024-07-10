На Кіровоградщині затримали ворожу поплічницю за підготовку диверсій проти ТЦК

За даними СБУ, жінка виконувала замовлення ворога на підпали авто та будівель Сил оборони.

Фото: СБУ

СБУ спільно з поліцією затримала підпалювачку, яка діяла на Кіровоградщині. Зловмисниця виконувала замовлення РФ на підпали автотехніки та будівель Сил оборони.

Затриманою виявилась 28-річна мешканка Олександрії. У поле зору спецслужб РФ вона потрапила на початку цього літа через свою активність в Телеграм-каналах, де шукала легкого заробітку.

За даними СБУ, вона умисно підпалила службовий пікап інструктора підрозділу спецпризначення "Омега" Нацгвардії, попередньо відстеживши місце паркування авто українського захисника.

Для "звіту", вона фіксувала на камеру свої дії під час підготовки та вчинення злочину.

Своєю чергою, відеозйомки агресор планував використати для проведення спеціальних інформаційних операцій, які мали "розганяти" фейк про наявність антиукраїнського підпілля на Кіровоградщині.

Наступним її завданням був підпал будівлі місцевого ТЦК.

Жінці оголосили підозру, також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації її злочинних дій за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вона перебуває під вартою.

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