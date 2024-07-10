В Киеве экс-работника университетского общежития подозревают в совершении развратных действий в отношении 14-летнего парня

Экс-работника столичного общежития подозревают в совершении развратных действий в отношении подростка.

В Киеве 66-летнего жителя области подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего парня, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 156 УК Украины. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

«Подозреваемый, работая на должности заместителя заведующего общежитием одного из столичных университетов, пригласил в свою комнату парня, которому на тот момент было 14 лет и предложил ему сделать массаж», - пишут в прокуратуре.

Как отмечают, событие имело место, когда большинство студентов из-за начала войны покинули общежитие, остаться разрешили только временно перемещенным лицам.

«Сначала мужчина предложил парню лечь на кровать для массажа, а затем совершил в отношении него развратные действия. Мужчина касался половых органов несовершеннолетнего, осознавая противоправность таких действий», - говорится в сообщении.

В настоящее время работнику общежития сообщили о подозрении. С должности в общежитии его уволили.

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