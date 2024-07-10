Кабмин отсрочил взятие на военный учет студентов, выехавших за границу с ТОТ или территории активных боевых действий

Лицам, выбывшим за границу с временно оккупированной территории и территорий активных боевых действий, и планирующих зачисление на обучение, отсрочили постановку на военный учет, но в другие нормы постановления изменения не внесли.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство отсрочило подачу при зачислении на обучение военно-учетных документов для лиц, проживающих на временно оккупированных территориях, а также лиц, выехавших из этих территорий и территорий активных боевых действий за границу. Таким гражданам следует подать военно-учетные документы по месту обучения в семидневный срок после окончания военного положения.

Вместе с тем, судя по формулировке, изложенной в постановлении Кабмина от 9 июля 2024 г. №801 «О внесении изменения в пункт 34 Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов» речь идет не только об отсрочке представления военно-учетных документов, но и в целом об отсрочке взятия на военный учет.

Так, согласно внесенным изменениям в п. 34 «в условиях правового режима военного положения зачисление на обучение в учебные заведения граждан, подлежащих военному учету и находящихся на временно оккупированной территории или выбывших из временно оккупированной территории и территорий активных боевых действий за границу, осуществляется с отсрочкой взятия их на военный учет и оформление военно-учетных документов в семидневный срок с даты прекращения или отмены правового режима военного положения».

Таким образом, если лицо выехало из ТОТ или выехало с территории активных боевых действий (перечень которых постоянно меняет Кабмин) и поступает на учебу, должна произойти «отсрочка взятия на военный учет». Что означает такая «отсрочка» не расшифровывается.

При этом в другие постановления Кабмина изменения не были внесены.

Не были внесены и изменения в другие нормы того же Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов №1487.

По-прежнему он предусматривает, что военный учет граждан Украины, постоянно или временно находящихся за границей, осуществляется районными (городскими) ТЦК, органами СБУ, соответствующими подразделениями разведывательных органов на общих началах. Призывники, военнообязанные и выезжающие за границу резервисты не снимаются (не исключаются) с военного учета в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, органах СБУ, соответствующих подразделениях разведывательных органов.

Граждане Украины, которые были сняты с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более трех месяцев, обязаны в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 г. № 563 «О внесении изменений в Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов» стать на военный учет одним из следующих способов:

прибытие лично в ТЦК;

путем подачи заявления о взятии на военный учет в произвольной форме вместе с сведениями, определенными приложением 4 к Порядку организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, и копии первой страницы паспорта гражданина Украины для выезда за границу в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, Центрального управления или регионального органа СБУ или соответствующего подразделения разведывательных органов, которым такой гражданин Украины снят с военного учета, через зарубежное дипломатическое учреждение Украины.

Следовательно, возникает вопрос, не будет ли ТЦК налагать заочные штрафы на таких студентов и не придется ли им потом доказывать такое право на отсрочку взятия на военный учет в судах.

Автор: Наталья Мамченко

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