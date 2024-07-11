Як відключатимуть світло 12 липня, – відповіли в Укренерго

Заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби.

У п’ятницю, 12 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. Про це повідомили в Укренерго.

Там зазначили, що з 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно.

У решту годин буде задіяно три черги.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що ситуація в енергетичному секторі країни залишається надзвичайно складною. Однак, очікується, що з кінця липня тривалість відключень електроенергії зменшиться.

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