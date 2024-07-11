Верховний Суд залишив у силі вирок громадянці України, обвинувачений у колабораційний діяльності та посяганні на територіальну цілісність

Жінці, яка брала участь в організації псевдореферендуму з приєднання так званої «днр» до рф, було призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без змін рішення судів, відповідно до яких громадянка України була визнана винуватою в безпосередній участі, організації та проведенні «референдуму» з питань приєднання тимчасово окупованих територій так званої «днр» до складу рф як секретар дільничної комісії референдуму, а також у тому, що, перебуваючи на посаді керуючої справами незаконно створеної селищної адміністрації, вона вчинила дії щодо реалізації рішень окупаційної адміністрації держави-агресора, зокрема взяла участь у виконанні указу голови терористичної організації днр шляхом розробки заходів, які підлягали виконанню на тимчасово окупованій території селищної адміністрації.

Особі було призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, в органах державної влади і місцевого самоврядування та займатися діяльністю, яка пов’язана з виборчим процесом і процесом референдуму, на строк 15 років, з конфіскацією всього майна.

З постановою ККС ВС від 12 червня 2024 року у справі № 569/1908/23 (провадження № 51-1430км24) можна ознайомитись за посиланням.

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