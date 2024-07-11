Розкрадання 900 тис грн під час реставрації музею «Київська фортеця»: судитимуть директорку

Директорку музею «Київська фортеця» підозрюють у розтраті бюджетних коштів.

У Києві скеровано до суду обвинувальний акт відносно директорки Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» у розтраті бюджетних коштів, в особливо великих розмірах.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у період 2020-2021 років директором музею «Київська фортеця» укладено договори з приватною підрядною компанією предметом яких виступало «Реставрація Башти № 4 Київської фортеці», яка являється пам’яткою містобудування та архітектури національного значення.

Одним з елементів реставрації являлась заміна покрівельного матеріалу вказаної башти із загальною вартістю листів покриття в сумі 1,4 млн гривень.

У прокуратурі зазначають, що в подальшому з метою розтрати коштів місцевого бюджету, обвинувачувана зловживаючи своїм службовим становищем перерахувала вказану суму на користь підрядної організації, достовірно знаючи, що вартість вказаних листів є завищеною.

«Під час слідства проведено хімічну, будівельно-технічну, товарознавчу та економічну експертизи якими встановлено завищення вартості вказаних листів покриття в розмірі маже 900 тис. гривень тобто більш ніж в двічі», - пишуть у прокуратурі.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

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