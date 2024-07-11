Знала пароль від Приват-24: на Житомирщині жінка вкрала гроші з рахунку знайомого

36-річна жінка кілька разів вкрала гроші з банківського рахунку односельця.

Бердичівський міськрайонний суд обрав цілодобовий домашній арешт для підозрюваної у крадіжці. Про це повідомляє пресслужба суду.

36-річну жінку підозрюють у тому, що вона, скориставшись довірою односельця, перебуваючи у його будинку, знаючи пароль до мобільного додатку «Приват-24», здійснила кілька транзакцій з його банківського рахунку, викравши таким чином значну суму коштів. Вже наступного дня жінка викрала у потерпілого мобільний телефон та повторно здійснила крадіжку коштів з рахунку, зробивши кілька переказів з картки на картку.

Прокурор, підтримавши у судовому засіданні клопотанні слідчого, просив суд обрати для підозрюваної цілодобовий домашній арешт, оскільки існують ризики, що вона може переховуватися від слідства та впливати на потерпілого.

Слідчий суддя клопотання задовільнив. Ухвала суду може бути оскаржена протягом 5 днів у апеляційному порядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.