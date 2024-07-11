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Адвокат ознайомився з матеріалами кримінального провадження, а засуджений – ні: Верховний Суд пояснив, чи буде це вважатися належним ознайомленням

16:37, 11 липня 2024
Верховний Суд пояснив, чи вважається належним ознайомленням з матеріалами провадження ознайомлення з ними лише адвоката і неознайомлення з ними самого засудженого.
Адвокат ознайомився з матеріалами кримінального провадження, а засуджений – ні: Верховний Суд пояснив, чи буде це вважатися належним ознайомленням
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Відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК є процесуальною дією, яка має індивідуальний характер, тобто стосується конкретного учасника кримінального провадження і не може делегуватися захиснику.

Реалізація права на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування має індивідуальний характер. Повідомлення про закінчення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК є процесуальною дією, яка стосується конкретного учасника кримінального провадження і не може делегуватися захиснику. Про це зазначив у своїй постанові від 15 травня 2024 року Верховний Суд по справі №730/973/20.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав винуватою та засудив особу за ч. 3 ст. 297 КК та ч. 3 ст. 15 КК – ч. 3 ст. 297 КК. Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок.

У касаційній скарзі захисник стверджує, що в порушення вимог ст. 290 КПК засудженому була надана для ознайомлення лише незначна частина письмових доказів.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд скасував рішення судів попередніх інстанцій та призначив новий розгляд у суді першої інстанції. В обґрунтування позиції ККС вказав, що під час розгляду цього провадження сторона захисту наголошувала на тому, що засуджений не був ознайомлений з усіма матеріалами в порядку ст. 290 КПК.

У протоколі про надання доступу до матеріалів досудового розслідування наявні зауваження засудженого про те, що він неознайомлений з матеріалами досудового розслідування в повному обсязі у зв'язку з поганим самопочуттям.

У своєму рішенні місцевий суд зазначив, що згідно з протоколом про надання доступу до матеріалів досудового розслідування засуджений вказав, що не зміг ознайомитися з такими матеріалами у зв'язку зі станом здоров'я.

При цьому захисник ознайомився у повному обсязі, а тому суд визначив, що підстави порушення стороною обвинувачення вимог ст. 290 КПК відсутні.

Проте з такими висновками суду ККС не погоджується та зазначає, що повідомлення про закінчення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК є процесуальною дією, яка має індивідуальний характер, тобто стосується конкретного учасника кримінального провадження і не може делегуватися захиснику.

Індивідуальний характер має і реалізація права, передбаченого п. 14 ч. 3 ст. 42 КПК, на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Згідно з ч. 2 ст. 290 КПК, якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази.

Автор: Наталя Мамченко

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