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Адвокат ознакомился с материалами уголовного производства, а осужденный нет: Верховный Суд объяснил, будет ли это считаться надлежащим ознакомлением

16:37, 11 июля 2024
Верховный Суд объяснил, считается ли надлежащим ознакомлением с материалами производства ознакомление с ними только адвоката и непознакомление с ними самого осужденного.
Адвокат ознакомился с материалами уголовного производства, а осужденный нет: Верховный Суд объяснил, будет ли это считаться надлежащим ознакомлением
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Открытие материалов уголовного производства другой стороне для ознакомления в порядке ст. 290 УПК является процессуальным действием, которое носит индивидуальный характер, то есть касается конкретного участника уголовного производства и не может делегироваться защитнику.

Реализация права на ознакомление с материалами досудебного расследования носит индивидуальный характер. Уведомление об окончании досудебного расследования и открытия материалов уголовного производства другой стороне для ознакомления в порядке ст. 290 УПК является процессуальным действием, которое касается конкретного участника уголовного производства и не может делегироваться защитнику. Об этом указал в своем постановлении от 15 мая 2024 года Верховный Суд по делу №730/973/20.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд признал виновным и осудил лицо по ч. 3 ст. 297 УК и ч. 3 ст. 15 УК – ч. 3 ст. 297 УК. Апелляционный суд оставил без изменения этот приговор.

В кассационной жалобе защитник утверждает, что в нарушение требований в. 290 УПК осужденному была предоставлена ​​для ознакомления лишь незначительная часть письменных доказательств.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд отменил решение судов предыдущих инстанций и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции. В обоснование позиции КУС указал, что при рассмотрении этого производства сторона защиты отмечала, что осужденный не был ознакомлен со всеми материалами в порядке ст. 290 УПК.

В протоколе предоставления доступа к материалам досудебного расследования имеются замечания осужденного о том, что он не ознакомлен с материалами досудебного расследования в полном объеме в связи с плохим самочувствием.

В своем решении местный суд отметил, что согласно протоколу о предоставлении доступа к материалам досудебного расследования, осужденный указал, что не смог ознакомиться с такими материалами в связи с состоянием здоровья.

При этом защитник ознакомился в полном объеме, поэтому суд определил, что основания нарушения стороной обвинения требований ст. 290 УПК отсутствуют.

Однако с такими выводами суда КУС не соглашается и отмечает, что сообщение об окончании досудебного расследования и открытии материалов уголовного производства другой стороне для ознакомления порядке ст. 290 УПК является процессуальным действием, которое носит индивидуальный характер, то есть касается конкретного участника уголовного производства и не может делегироваться защитнику.

Индивидуальный характер носит и реализация права, предусмотренного п. 14 ч. 3 ст. 42 УПК, для ознакомления с материалами досудебного расследования.

Согласно ч. 2 ст. 290 УПК, если сторона уголовного производства не осуществит открытие материалов в соответствии с положениями настоящей статьи, суд не имеет права допустить содержащиеся в них сведения в качестве доказательств.

Автор: Наталья Мамченко

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