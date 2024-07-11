Знала пароль от Приват-24: в Житомирской области женщина украла деньги со счета знакомого

36-летняя женщина несколько раз украла деньги с банковского счёта односельчанина.

Бердичевский горрайонный суд избрал круглосуточный домашний арест для подозреваемой в краже. Об этом сообщает пресс-служба суда.

36-летняя женщина подозревается в том, что она, воспользовавшись доверием односельчанина, находясь в его доме, зная пароль к мобильному приложению «Приват-24», совершила несколько транзакций с его банковского счета, похитив таким образом значительную сумму средств. Уже на следующий день женщина похитила у потерпевшего мобильный телефон и повторно совершила кражу средств со счета, совершив несколько переводов с карты на карту.

Прокурор, поддержав в судебном заседании ходатайство следователя, просил суд избрать для подозреваемой круглосуточный домашний арест, поскольку существуют риски, что она может скрываться от следствия и влиять на потерпевшего.

Следственный судья ходатайство удовлетворил. Постановление суда может быть обжаловано в течение 5 дней в апелляционном порядке.

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