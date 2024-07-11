Хищение 900 тыс грн во время реставрации музея «Киевская крепость»: будут судить директора

Директор музея «Киевская крепость» подозревается в растрате бюджетных средств.

В Киеве направлен в суд обвинительный акт в отношении директора Национального историко-архитектурного музея «Киевская крепость» в растрате бюджетных средств, в особо крупных размерах.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в период 2020-2021 годов директором музея «Киевская крепость» заключены договоры с частной подрядной компанией, предметом которых выступала «Реставрация Башни № 4 Киевской крепости», которая является памятником градостроительства и архитектуры национального значения.

Одним из элементов реставрации была замена кровельного материала указанной башни с общей стоимостью листов покрытия в сумме 1,4 млн. гривен.

В прокурате отмечают, что в дальнейшем в целях растраты средств местного бюджета, обвиняемая злоупотребляя своим служебным положением перечислила указанную сумму в пользу подрядной организации, достоверно зная, что стоимость указанных писем завышена.

«В ходе следствия проведена химическая, строительно-техническая, товароведческая и экономическая экспертизы, которыми установлено завышение стоимости указанных листов покрытия в размере около 900 тыс. гривен, то есть более чем в два раза», - пишут в прокуратуре.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

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