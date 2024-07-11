Верховный Суд оставил в силе приговор гражданке Украины, обвиняемый в коллаборационной деятельности и посягательстве на территориальную целостность

Женщине, участвовавшей в организации псевдореферендума по присоединению так называемой «днр» к рф, было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил в силе решения судов, согласно которым гражданка Украины была признана виновной в непосредственном участии, организации и проведении «референдума» по вопросам присоединения временно оккупированных территорий так называемой «днр» в состав рф как секретарь участковой комиссии референдума, а также в том, что, будучи в должности управляющего делами незаконно созданной поселковой администрации, она совершила действия по реализации решений оккупационной администрации государства-агрессора, в частности приняла участие в выполнении указа председателя террористической организации «днр» путем разработки мероприятий, подлежащих исполнению на временно оккупированную территории поселковой администрации.

Лицу было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в органах государственной власти и местного самоуправления и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом и процессом референдума, сроком 15 лет, с конфискацией всего имущества.

С постановлением КУС ВС от 12 июня 2024 года по делу № 569/1908/23 (производство № 51-1430км24) можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.