Как будут отключать свет 12 июля, – ответили в Укрэнерго

Меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток.

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В пятницу, 12 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Там отметили, что с 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно.

В остальные часы будут задействованы три очереди.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что ситуация в энергетическом секторе страны остается чрезвычайно сложной. Однако, ожидается, что с конца июля продолжительность отключений электроэнергии уменьшится.

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