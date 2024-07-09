Когда в Украине уменьшатся отключения света, – ответил Шмыгаль

Ситуация в энергетике Украины будет оставаться сложной, но продолжительность отключений уменьшится с конца июля, – Шмыгаль.

Источник фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что ситуация в энергетическом секторе страны остается чрезвычайно сложной. Однако, ожидается, что с конца июля продолжительность отключений электроэнергии уменьшится.

Шмыгаль отметил, что из-за последствий массированных вражеских обстрелов и жаркой погоды, почасовые отключения электроэнергии продолжаются.

«В то же время в 20-х числах июля рассчитываем на улучшение ситуации. Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом отключения будут не такими длительными», - сказал премьер-министр.

Ранее мы писали, что 8 июля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву. В Киеве полностью разрушены или повреждены три трансформаторные подстанции - ДТЭК.

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