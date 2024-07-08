У Києві повністю зруйновано або пошкоджено три трансформаторні підстанції – ДТЕК

У столиці під час ворожого обстрілу було пошкоджено електромережі.

Фото: ДТЕК

У ДТЕК Київські електромережі повідомили, що через ракетну атаку на столицю було пошкоджено електромережі та повністю зруйновано або пошкоджено 3 трансформаторних підстанції у Шевченківському і Голосіївському районі столиці. Про це поінформували у пресслужбі компанії.

Там зазначили, що наразі без світла знаходяться 884 родини.

«Як тільки дозволила безпекова ситуація, енергетики приступили до огляду обладнання та відновлення електропостачання. Більшість будинків буде заживлена за резервними джерелами живлення найближчим часом. До кінця дня відновимо нормальну роботу електромереж і повернемо світло всім клієнтам», заявили у ДТЕК.

Раніше ми писали, що 8 липня російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Києву.

Додамо, у результаті ракетного удару у Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня «Охматдит».

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