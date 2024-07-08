В Киеве полностью разрушены или повреждены три трансформаторные подстанции – ДТЭК

В столице во время вражеских обстрелов были повреждены электросети.

Фото: ДТЕК

В ДТЭК Киевские электросети сообщили, что из-за ракетной атаки на столицу были повреждены электросети и полностью разрушены или повреждены 3 трансформаторных подстанции в Шевченковском и Голосеевском районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там отметили, что в настоящее время без света находятся 884 семьи.

«Как только разрешила ситуация безопасности, энергетики приступили к осмотру оборудования и восстановлению электроснабжения. Большинство домов будет заживлено по резервным источникам питания в ближайшее время. До конца дня возобновим нормальную работу электросетей и вернем свет всем клиентам», заявили в ДТЭК.

Ранее сообщалось, что 8 июля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву.

Добавим, в результате ракетного удара в Шевченковском районе пострадала детская больница «Охматдет».

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