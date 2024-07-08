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Удар по «Охматдету»: повреждено реанимационное, операционное и онкологическое отделение, — Виктор Ляшко

13:00, 8 июля 2024
Удар был по корпусу, где дети получали очищение крови при почечной недостаточности.
Удар по «Охматдету»: повреждено реанимационное, операционное и онкологическое отделение, — Виктор Ляшко
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8 июля российские войска нанесли ракетный удар по Национальной детской специализированной больнице «Охматдет» в Киеве.

Удар по «Охматдету» пришелся на корпус, где дети получали очищение крови при почечной недостаточности. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Он отметил, что повреждены реанимационные, операционные, онкологические отделения. Первая задача - перевезти пациентов туда, где есть аппараты ИВЛ и кислород, - сообщил министр.

Сейчас на территории медицинского учреждения продолжаются спасательные работы – все разбирают завалы разрушенной части здания, под которыми могут находиться люди.

КГВА отмечает, что из разрушенного корпуса Охматдета 5 детей вывезли на перегоспитализацию.

В свою очередь, hromadske со ссылкой на исполняющую обязанности заведующей реанимационным отделением сообщило, что дети в момент обстрела были в подвале, а пострадал персонал отделения.

Как сообщил Президент Владимир Зеленский, под завалами разрушенного здания могут находиться люди. Точное количество раненых и погибших пока неизвестно.

«Детская больница «Охматдет» в Киеве. Одна из самых важных не только в Украине, но и в Европе исключительно детская больница. … Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна полностью ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом», - написал он.

Киевская городская государственная администрация сообщила, что сейчас пациентов детской больницы эвакуируют в другие коммунальные медицинские учреждения Киева.

Фото: КГВА

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