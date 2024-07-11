У Молдові автобус Кишинів-Київ зіткнувся з легковиком: є загиблі

Двоє людей загинули внаслідок ДТП.

Фото: Poliția Republicii Moldova

У Молдові рейсовий автобус, який прямував із Кишинева до Києва, зіткнувся із автомобілем. Внаслідок ДТП двоє загинули, повідомляє NewsMaker.

За інформацією від поліції, водій легкового Renault почав здійснювати розворот на трасі через суцільну розділювальну лінію. Під час цього маневру у нього врізався автобус.

Внаслідок зіткнення 74-річний водій легковика і його пасажирка-дружина загинули на місці.

Про стан пасажирів автобуса не повідомляють.

Фото: IGSU

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