Генассамблея ООН рассмотрит проект резолюции Украины по ядерной безопасности

Украина внесла проект резолюции по безопасности ядерных объектов на рассмотрение в Генассамблею ООН.

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Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций собирается для рассмотрения проекта резолюции, внесенного Украиной, по безопасности и защищенности ядерных объектов. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

В проекте резолюции, который готовы поддержать десятки стран, в частности отмечается, что любое использование ядерной энергии и установок должно быть безопасным, защищенным и надежно охраняться, не нанося вреда окружающей среде. Особое внимание уделяется украинским атомным электростанциям, в частности Запорожской АЭС, которые должны оставаться под полным суверенным контролем Украины в соответствии с международными нормами МАГАТЭ.

"Спасибо странам, которые еще до голосования поддержали проект и стали его коспонсорами", - отметил представитель Украины.

Среди стран, которые уже выразили свою поддержку проекту, указаны: Албания, Андорра, Аргентина, Австралия, Австрия, Белиз, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Фиджи, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Япония, Италия, Латвия, Либерия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Микронезия (Федеральные Штаты), Нидерланды, Монако, Черногория, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Палау, Польша, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Сан-Марино, Сингапур, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Тонга, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Вануату.

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