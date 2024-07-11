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Передавав фсб дані про об’єкти критичної інфраструктури та військові частини: судитимуть агента рф

23:48, 11 липня 2024
За кожне виконане завдання агент отримував від представника держави-агресора грошову винагороду
Передавав фсб дані про об’єкти критичної інфраструктури та військові частини: судитимуть агента рф
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На Київщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, обвинувачений виконував завдання представника фсб рф. Він збирав і систематично передавав йому через месенджер розвіддані про розташування об’єктів критичної інфраструктури та дислокації військових частин Збройних Сил України на території Київської та Полтавської областей.

За кожне виконане завдання агент отримував від представника держави-агресора грошову винагороду. Сума залежала від терміновості та якості виконаної ними «роботи».

У прокуратурі додали що чоловіка правоохоронці затримали в травні під час виконання чергового завдання куратора. За клопотанням прокуратури він перебуває під вартою.

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