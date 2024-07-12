Фейковые инвестиции в криптовалюту: в Киеве мошенники выманили у граждан почти 400 000 грн

Юноши размещали фейковые объявления в Интернете о возможности прибыли от инвестиций.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении трем фигурантам, которые под предлогом инвестирования в криптовалюту обманули граждан почти на 400 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители установили, что трое дельцов в возрасте от 16 до 20 лет создали Telegram-канал, в котором размещали объявления о возможности сверхвысокой прибыли путем инвестирования в криптовалюту. Общаясь с гражданами онлайн, подельники убеждали последних перечислять их средства на подконтрольные им банковские карты. Впрочем, после получения денег связь с потерпевшими прекращалась и никакой прибыли они не получали. Следствием установлено, что таким образом фигуранты обманули 52 потерпевших почти на 400 тысяч гривен.

Правоохранители провели 5 санкционированных обысков, по результатам которых изъяли мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты и другие вещественные доказательства.

Правоохранители сообщили фигурантам о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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