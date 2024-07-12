Подделали документы об уходе за лицом с инвалидностью для выезда за границу: будут судить дельцов

Мужчинам, подделавшим документы об осуществлении ухода за лицом с инвалидностью, теперь грозит до семи лет лишения свободы.

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В Черкасской области сообщили о подозрении двум жителям Уманского района по факту незаконной переправки через государственную границу Украины.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, подозреваемые используя поддельные документы, а именно акт установления факта осуществления ухода за лицом с инвалидностью, способствовали пересечению государственной границы Украины лицами призывного возраста.

В настоящее время решается вопрос об избрании мужчинам меры пресечения.

В прокуратуре добавили, что мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Ранее в Донецкой области разоблачили схему переправки уклонистов с участием директора благотворительного фонда.

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