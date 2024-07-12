Налоговая отказывает в заключении договора о добровольном участии в случае, если лицо подлежит общеобязательному государственному социальному страхованию.

Налоговая служба в Ивано-Франковской области объясняет, когда налоговая отказывает в заключении договора о добровольной уплате ЕСВ.

Отмечается, что согласно положениям разд. V Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование с лицом, подавшим Заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования или добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования (единоразовая уплата единого взноса ), после проверки изложенных в ней сведений, контролирующими органами в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения Заявления заключается Договор в соответствии с типичным Договором, приведенным в приложении 4 к Инструкции №449, а в случае желания лица уплатить единый взнос за предыдущие периоды , в которых лицо не подлежало общеобязательному государственному социальному страхованию (в том числе за период с 01 января 2004 по 31 декабря 2010), заключается Договор по форме, приведенной в приложении 5 к Инструкции №449.

Контролирующий орган отказывает в заключении договора о добровольном участии в случае, если лицо:

подлежит общеобязательному государственному социальному страхованию;

не отвечает другим требованиям, определенным частью первой «Плательщики, имеющие право на добровольную уплату единого взноса» ст. 10 Закона №2464;

предоставила неполные или недостоверные сведения;

ранее заключила договор о добровольном участии, действие которого не прекращено или по которому не исполнены предусмотренные договором условия;

желает заключить договор сроком менее одного года.

В других случаях отказ в заключении договора о добровольном участии не допускается.

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