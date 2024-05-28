17-річні юнаки отримають повістки для прибуття до ТЦК – Сухопутні війська ЗСУ

Юнаки 17 років, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток, для прибуття в ТЦК та постановки на військовий облік.

Юнаки, яким виповнилося 17 років, отримають повістки від ТЦК, якщо вони ще не стали на військовий облік. Відповідне розʼяснення щодо взяття громадян України на військовий облік призовників випустили Сухопутні війська ЗСУ.

Так, відповідно до статті 14 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щороку протягом січня – березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років.

Взяття громадян України на військовий облік призовників здійснюється у районних (міських) ТЦК за місцем проживання.

Для взяття на військовий облік призовників громадяни України зобов’язані особисто прибути до відповідного районного (міського) ТЦК у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони.

Юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток, для прибуття в ТЦК та постановки на військовий облік.

Постановка на військовий облік не має стосунку до мобілізаційних заходів, які тривають.

Автор: Наталя Мамченко

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