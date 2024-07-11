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17-річні юнаки, які ще не стали на військовий облік, отримають повістки та можуть бути оштрафовані, – речник Міноборони

18:24, 11 липня 2024
17-річним юнакам в Україні розсилатимуть повістки, однак не для мобілізації.
17-річні юнаки, які ще не стали на військовий облік, отримають повістки та можуть бути оштрафовані, – речник Міноборони
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», юнаки, яким виповнилося 17 років, отримають повістки від ТЦК, якщо вони ще не стали на військовий облік, та можуть бути оштрафовані. Як зазначив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, ця процедура не має відношення до мобілізації.

«Ті, хто цього не зробили з тих, чи інших причин, зрозуміло, в Україні війна, можуть бути різні обставини, ті мають це зробити. І для цього будуть розсилатися повістки. Це не має жодного стосунку до мобілізації», – сказав Лазуткін.

У ТЦК підліткам видадуть приписну, яка потрібна для вступу на вищу освіту. Крім того, ця процедура стосується українців, які вже поїхали за кордон.

 «Людині потрібно прийти в ТЦК з документами, тобто це свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, паспорт і, якщо вона проходила якісь, наприклад, вишкіли, або десь навчалася в якихось секціях, які так чи інакше до військової справи мають відношення, то теж сертифікати, грамоти принести», – зазначив речник МОУ.

За порушення військового законодавства загрожують значні штрафи у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень.

«Зараз ці штрафи збільшено, тому відкидати того, що штраф може бути, ми не можемо, тому що є норма закону. І зараз сума штрафів від 17 тисяч гривень і доволі суттєві», – додав Лазуткін.

Нагадаємо, 17-річні українці за кордоном мають повернутися в Україну і стати на облік у ТЦК.

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