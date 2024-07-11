Система Patriot та розмінування Чорного моря: Україна та Румунія уклали безпекову угоду

Україна та Румунія підписали угоду про співпрацю в сфері безпеки.

Джерело фото: president.gov.ua

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У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський та Президент Румунії Клаус Йоханніс підписали Угоду про співпрацю в сфері безпеки між двома країнами. Про це повідомляє Офіс Президента України.

Ключові пункти угоди:

Румунія передасть Україні систему Patriot, підтримуватиме нашу країну з тією ж динамікою, що й упродовж 2022–2024 років, а також сприятиме максимально швидкому транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до України.

Угоди містить конкретні пункти співпраці для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Румунія допомагатиме Україні в розмінуванні Чорного моря та надаватиме підтримку через інструменти ЄС і НАТО.

Офіційний Бухарест разом із партнерами також допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів, сприяючи таким чином коаліції спроможностей військово-повітряних сил. Румунія підтримуватиме оборонну промисловість нашої країни.

Окремі блоки документа стосуються розвідки та контррозвідки, кібербезпеки, інформаційної безпеки, гуманітарного розмінування, санкцій, відновлення та відбудови України.

В угоді зафіксований механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної російської агресії проти нашої країни або значної ескалації.

Україна та Румунія уклали цю безпекову угоду на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України від 12 липня 2023 року.

Україна вже підписала 23 двосторонні безпекові угоди з такими країнами, як Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція, Ісландія, Норвегія, Японія, США, ЄС, Естонія, Литва, Польща, Люксембург та Румунія.

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