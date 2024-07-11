За найгіршим сценарієм, світло буде 4 години на добу: у КМДА назвали і кращий сценарій

У КМДА заявили, що світло може бути, як 4 години на день, так і на добу.

Зважаючи на обсяги енергоспоживання, в Україні стабільно вживають відключень 2-3 черг, тож це фактично – 4 години світла в день. Як зазначив секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, це кращий сценарій.

«У кращому сценарії світло буде 4 години вдень та 4 години вночі. Але поки що готуємося до різних сценаріїв, в тому числі до найгіршого, до якого нас попереджає ДТЕК», - сказав він.

Тобто не виключений сценарій 4 годин світла на добу.

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