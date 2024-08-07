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В Україні немає законодавчої бази для закриття Telegram-каналів, — нардепка Ірина Констанкевич

16:23, 7 серпня 2024
Ірина Констанкевич зазначила, щодо питання Telegram у Раді вже працюють над удосконаленням законодавства, враховуючи міжнародний досвід.
В Україні немає законодавчої бази для закриття Telegram-каналів, — нардепка Ірина Констанкевич
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Народна депутата Ірина Констанкевич заявила, що наразі в Україні немає законодавчої бази для закриття Telegram-каналів. Про це вона сказала у ефірі телемарафону «Єдині новини». 

Вона зазначила, що структура Telegram різноманітна, зокрема існують як зареєстровані користувачі, так і анонімні канали, що поширюють російську пропаганду.

За словами Ірини Констанкевич, з точки зору безпеки, важливо оцінити, яку шкоду ці канали можуть завдати українському суспільству під час війни.

«Перспективи для аналізу роботи Телеграм-каналу є, але наразі ми хочемо спиратися на українське законодавство, якщо ми будемо говорити про закриття, а також на міжнародну практику», - додала вона.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у парламенті повернулися до питання регулювання Telegram в Україні з опцією його заборони у разі, якщо соцмережа не піде на співпрацю з владою. Базою обговорення став законопроект народного депутата Миколи Княжицького 11115.

Нагадаємо, ще на початку року, 28 лютого, Комітет з питань свободи слова, який очолює Ярослав Юрчишин провів круглий стіл, на якому було озвучено мету шукати шляхи для заборони діяльності Telegram в Україні. Про те, що треба зробити з Telegram висловився зокрема голова правління громадської організації «Інтерньюз-Україна» Костянтин Квурт (нагадаємо, що ГО «Інтерньюз-Україна» входить до переліку критично важливих організацій, які фінансуються іноземними донорами, і має право на бронювання своїх працівників до 100%).

Як зазначив Костянтин Квурт, Telegram «це ворожа платформа, і держава ніяк не протидіє, а навпаки заохочує використання «Телеграму».

У свою чергу голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв зауважив, що «на регуляцію немає ресурсів».

«І не буде. І можливості немає і не буде, бо це не в нашій юрисдикції. Це стосується будь-яких соцмереж. Що буде, якщо ми ніяк не будемо звертати уваги на ці загрози – не буде України. Тому що ні про яку інформаційну гігієну ми говорити не можемо» - підкреслив він.

Отже, як вказав Потураєв, Україна може відреагувати лише шляхом відключення Telegram в Україні.

Технічна можливість для цього, за його словами, «звичайно є».

Ще «Судово-юридична газета» писала про причини, через які окремі громадські організації лобіюють ідею заборони Telegram в Україні.

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