Ворог порахував - якщо Україна буде мобілізовувати всіх людей віком від 18 років, то зможе воювати до 2033 року — Буданов

Як зазначив Кирило Буданов, у разі зниження порогу мобілізації в Україні до 16 років, а такий варіант країна-агресорка розглядала, війна зможе тривати до 2044 року.

Фото: pravda.com

Керівник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що мобілізація в Україні має деякі складнощі. Він зазначив, що деякі громадяни трохи налякані, але альтернативою цьому буде російське рабство, тому боротьба проти ворога є «внеском у майбутнє». Про це він сказав на закритій зустрічі з випускниками KSE, передає Forbes Ukraine.

За його словам, росія вже проводила підрахунки, наскільки Україні вистачить людського ресурсу для ведення війни.

«Деякі люди трохи налякані, трохи невпевнені, бо їм, ймовірно, повністю і належним чином не пояснили, що служба в українській армії не вирок, а честь і нові можливості. Так, це обов’язок, рутина, ризик, але водночас це і є справжня свобода – захист своєї держави, служба своїй нації. Це внесок і у власне, і в загальне вільне майбутнє. Альтернатива цьому – російське рабство», – заявив Кирило Буданов.

Він визнав, що ймовірно, військове керівництво припустилося помилок у комунікації з суспільством. Однак, за його словами, наразі вони виправляються. Тож вважати, що в Україні закінчився людський ресурс, на думку посадовця, неправильно.

«росія проводила підрахунки, наскільки Україні вистачить людського ресурсу для ведення війни. Якщо ми будемо мобілізовувати всіх людей віком від 18 років включно, то зможемо вести війну до 2033 року», – пояснив він. Однак це ще не все.

У разі зниження порогу до 16 років, а такий варіант країна-агресорка розглядала, війна зможе тривати до 2044 року. Втім, як каже Буданов, це лише російські розрахунки, на противагу ворогові Україна цінує життя своїх громадян.

«Та й навряд чи хтось зможе воювати до 2044 року, а до 2060-го й поготів. Тут справа передусім в економіці – жодна економіка стільки часу в стані війни не витримає. Але якщо Україна витрачає на ведення війни здебільшого не зовсім свої кошти, то росія – власні, і ворог це теж чітко розуміє», – додав голова ГУР МО.

Буданов вважає, що невдовзі інтенсивність боїв має піти на спад. Йдеться, як акцентував генерал-лейтенант, про період до двох місяців, адже тривалий час будь-яка сторона війни не може невпинно атакувати. Водночас Київ готується до подальших наступів російських загарбників.

Нагадаємо, що член Комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що міжнародні партнери України вважають, що найбільш ефективно будуть воювати громадяни 18-25 років. За його словами, вони вважають, що вік від 18 до 25 років є найбільш оптимальним і найбільш ефективним для того, аби громадяни України в силу своїх психологічних та фізичних якостей могли ефективно воювати. Але наразі жодних ініціатив стосовно зменшення призовного віку немає.

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