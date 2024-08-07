У Києві чоловік знайшов мінометну міну під час прогулянки

У Патрульній поліції Києва інформують про небезпечні знахідки, які виявляють містяни. Так, у поліції пишуть, що на лінію 112 зателефонував чоловік, який повідомив, що під час прогулянки у Святошинському районі виявив предмет, схожий на мінометну міну.
Відтак, на місце викликали вибухотехніків.
Як діяти, якщо виявили небезпечні предмети:
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