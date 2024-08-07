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У Києві чоловік знайшов мінометну міну під час прогулянки

22:54, 7 серпня 2024
Предмет, схожий на мінометну міну, чоловік виявив під час прогулянки у Святошинському районі.
У Києві чоловік знайшов мінометну міну під час прогулянки
Джерело фото: Патрульна поліція Києва
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У Патрульній поліції Києва інформують про небезпечні знахідки, які виявляють містяни. Так, у поліції пишуть, що на лінію 112 зателефонував чоловік, який повідомив, що під час прогулянки у Святошинському районі виявив предмет, схожий на мінометну міну.

Відтак, на місце викликали вибухотехніків.

Як діяти, якщо виявили небезпечні предмети:

  • у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до них;
  • повідомте про знахідку на спецлінію 112;
  • до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;
  • негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

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