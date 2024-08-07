В Киеве мужчина нашел минометную мину во время прогулки

В Патрульной полиции Киева информируют об опасных находках, которые обнаруживают горожане. Так, в полиции пишут, что на линию 112 позвонил мужчина, который сообщил, что во время прогулки в Святошинском районе обнаружил предмет, похожий на минометную мину.
Следовательно, на место вызвали взрывотехников.
Как поступить, если обнаружили опасные предметы:
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