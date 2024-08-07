В Киеве мужчина нашел минометную мину во время прогулки

Предмет, похожий на минометную мину, мужчина обнаружил во время прогулки по Святошинскому району.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

В Патрульной полиции Киева информируют об опасных находках, которые обнаруживают горожане. Так, в полиции пишут, что на линию 112 позвонил мужчина, который сообщил, что во время прогулки в Святошинском районе обнаружил предмет, похожий на минометную мину.

Следовательно, на место вызвали взрывотехников.

Как поступить, если обнаружили опасные предметы:

ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь и не приближайтесь к ним;

сообщите о находке на спецлинию 112;

до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;

немедленно прекратите работу в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

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