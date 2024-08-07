Враг посчитал - если Украина будет мобилизировать всех людей от 18 лет, то сможет воевать до 2033 года — Буданов

Как отметил Кирилл Буданов, в случае снижения порога мобилизации в Украине до 16 лет, а такой вариант страна-агрессорка рассматривала, война сможет продолжаться до 2044 года.

Фото: pravda.com

Руководитель ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что мобилизация в Украине имеет некоторые сложности. Он отметил, что некоторые граждане немного напуганы, но альтернативой этому будет российское рабство, поэтому борьба против врага является «вкладом в будущее». Об этом он сказал на закрытой встрече с выпускниками KSE, сообщает Forbes Ukraine.

По его словам, россия уже проводила подсчеты, насколько Украине хватит человеческого ресурса для ведения войны.

«Некоторые люди немного напуганы, немного неуверены, потому что им, вероятно, полностью и должным образом не объяснили, что служба в украинской армии не приговор, а честь и новые возможности. Да, это обязанность, рутина, риск, но в то же время это и есть настоящая свобода – защита своего государства, служба своей нации. Это вклад и в собственное, и в общее свободное будущее.

Он признал, что вероятно, военное руководство допустило ошибки в коммуникации с обществом. Однако, по его словам, они исправляются. Так что считать, что в Украине закончился человеческий ресурс, по мнению чиновника, неправильно.

«россия проводила подсчеты, на сколько Украине хватит человеческого ресурса для ведения войны. Если мы будем мобилизовывать всех людей от 18 лет включительно, то сможем вести войну до 2033 года», – объяснил он. Однако, это еще не все.

В случае снижения порога до 16 лет, а такой вариант страна-агрессор рассматривала, война сможет продолжаться до 2044 года. Впрочем, как говорит Буданов, это только российские расчеты, в противоположность врагу, Украина ценит жизнь своих граждан.

«Да и вряд ли кто-то сможет воевать до 2044 года, а до 2060-го и подавно. Здесь дело прежде всего в экономике — ни одна экономика столько времени в состоянии войны не выдержит. Но если Украина тратит на ведение войны в большинстве своем не совсем свои средства, то россия – собственные, и враг это тоже четко понимает», – добавил глава ГУР МО.

Буданов считает, что вскоре интенсивность боев должна пойти на убыль. Речь, как акцентировал генерал-лейтенант, о периоде до двух месяцев, ведь долгое время любая сторона войны не может непрестанно атаковать. В то же время, Киев готовится к следующим наступлениям российских захватчиков.

Напомним, что член Комитета по национальной безопасности Федор Вениславский заявил, что международные партнеры Украины считают, что наиболее эффективно будут воевать граждане 18-25 лет. По его словам, они считают, что возраст от 18 до 25 лет является наиболее оптимальным и наиболее эффективным для того, чтобы граждане Украины в силу своих психологических и физических качеств могли эффективно воевать. Но пока никаких инициатив по уменьшению призывного возраста нет.

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