В ТЦК сообщили алгоритм получения военнослужащими кредитных льгот

Военнослужащие, которые дают отпор вооруженной агрессии россии, имеют льготы, в том числе освобождение от уплаты за пользование кредитом и штрафа, пени за несвоевременную уплату платежей по кредиту.

Фото: armyinform.com.ua

Одесский областной ТЦК и СП сообщил алгоритм получения военнослужащими кредитных льгот.

Военнослужащие, которые дают отпор вооруженной агрессии россии, имеют льготы, в том числе освобождение от уплаты за пользование кредитом и штрафа/пени за несвоевременную уплату платежей по кредиту. Если такая задолженность возникла после 22 февраля 2022, она подлежит списанию.

Но все это не касается кредитов на жилье и автомобиль.

Для реализации этого права необходимо в письменном виде уведомить банк (предприятие, учреждение или организацию всех форм собственности или физических лиц, перед которыми возник долг), что заемщик проходит военную службу и предоставить подтверждающий документ:

◾ Военный билет (первая страница с заполненными графами ФИО и последняя страница с отметкой о призыве);

◾ Приказ (выписка из приказа), изданный ТЦК и СП / воинской частью;

◾ Письмо/справка, выданные ТЦК и СП/ воинской частью;

◾ Уведомление о мобилизации (не повестка).

Обратиться в банк с просьбой остановить начисление процентов и штраф/пени необходимо лично, однако некоторые учреждения предоставляют возможность представительства близкими родственниками, адвокатам или представителям по доверенности.

Также в случае затруднительного положения заемщика-военнослужащего можно попросить банк о реструктуризации кредита. Для этого нужно подать заявление и добавить документы, подтверждающие прохождение военной службы и затруднительное материальное положение – копию справки о размере заработной платы, копию справки о доходах.

Реструктуризация возможна только с согласия на это банка, впрочем, в письме НБУ «Об обслуживании потребительских кредитов» от 14 апреля 2022 г. 21-0013/27762 банкам рекомендовано осуществлять реструктуризацию задолженности таким заемщикам. Поэтому в заявлении в банк следует ссылаться на это письмо и посылать копию заявления в НБУ и Минобороны — это может повысить шансы.

Следует хранить все расчетные документы в течение трех лет, а после полной уплаты средств по кредиту получить справку об отсутствии задолженности.

Некоторые банки в случае инвалидности или смерти участника российско-украинской войны могут самостоятельно списать задолженность, но об этом следует узнавать в финансовых учреждениях.

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