Практика судов
  1. В Украине

В ТЦК сообщили алгоритм получения военнослужащими кредитных льгот

07:18, 26 августа 2024
Военнослужащие, которые дают отпор вооруженной агрессии россии, имеют льготы, в том числе освобождение от уплаты за пользование кредитом и штрафа, пени за несвоевременную уплату платежей по кредиту.
В ТЦК сообщили алгоритм получения военнослужащими кредитных льгот
Фото: armyinform.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Одесский областной ТЦК и СП сообщил алгоритм получения военнослужащими кредитных льгот.

Военнослужащие, которые дают отпор вооруженной агрессии россии, имеют льготы, в том числе освобождение от уплаты за пользование кредитом и штрафа/пени за несвоевременную уплату платежей по кредиту. Если такая задолженность возникла после 22 февраля 2022, она подлежит списанию.

Но все это не касается кредитов на жилье и автомобиль.

Для реализации этого права необходимо в письменном виде уведомить банк (предприятие, учреждение или организацию всех форм собственности или физических лиц, перед которыми возник долг), что заемщик проходит военную службу и предоставить подтверждающий документ:

 ◾ Военный билет (первая страница с заполненными графами ФИО и последняя страница с отметкой о призыве);

 ◾ Приказ (выписка из приказа), изданный ТЦК и СП / воинской частью;

 ◾ Письмо/справка, выданные ТЦК и СП/ воинской частью;

 ◾ Уведомление о мобилизации (не повестка).

Обратиться в банк с просьбой остановить начисление процентов и штраф/пени необходимо лично, однако некоторые учреждения предоставляют возможность представительства близкими родственниками, адвокатам или представителям по доверенности.

Также в случае затруднительного положения заемщика-военнослужащего можно попросить банк о реструктуризации кредита. Для этого нужно подать заявление и добавить документы, подтверждающие прохождение военной службы и затруднительное материальное положение – копию справки о размере заработной платы, копию справки о доходах.

Реструктуризация возможна только с согласия на это банка, впрочем, в письме НБУ «Об обслуживании потребительских кредитов» от 14 апреля 2022 г. 21-0013/27762 банкам рекомендовано осуществлять реструктуризацию задолженности таким заемщикам. Поэтому в заявлении в банк следует ссылаться на это письмо и посылать копию заявления в НБУ и Минобороны — это может повысить шансы.

Следует хранить все расчетные документы в течение трех лет, а после полной уплаты средств по кредиту получить справку об отсутствии задолженности.

Некоторые банки в случае инвалидности или смерти участника российско-украинской войны могут самостоятельно списать задолженность, но об этом следует узнавать в финансовых учреждениях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
ТЦК должен приобщить к протоколу доказательства, подтверждающие факт нарушения учета, и проверить данные в других реестрах - суд

Мужчина установил, что о нем нет данных в «Оберег», хотя он стоял на учете, пошел в ТЦК и получил штраф 17 тысяч грн – суд отменил постановление ТЦК.

Критерием правомерности нормативно-правового акта дополнительно является его общественная значимость и влияние на безопасность людей – Верховный Суд

Верховный Суд обратил внимание на то, что, оценивая правомерность нормативно-правового акта, следует учитывать его продолжающееся действие, общественную значимость, а также влияние на безопасность граждан.

Данные о наличии пациента в электронной системе здравоохранения смогут автоматически передаваться на Портал Дія

С центральной базы данных электронной системы здравоохранения на Портал Дія будет передаваться информация о наличии сведений о пациенте в базе данных ЭСОЗ.

Суд обязал ТЦК рассмотреть заявления мужчины об исправлении данных в Реестре военнообязанных «Оберег»

В Резерв+ мужчина обнаружил, что ограниченно годный, хотя до этого был признан негодным и исключен из учета - суд признал противоправным бездействие ТЦК по игнорированию заявления об исправлении.

На суд возложена именно обязанность, а не право остановить производство в случае пребывания стороны в составе ВСУ – позиция Верховного Суда

Конструкция нормы п. 5 ч. 1 ст. 236 КАСУ носит императивный характер и возлагает на суд именно обязанность, а не право остановить производство в случае нахождения стороны в составе ВСУ или других образованных в соответствии с законом военных формирований, переведенных на военное положение или привлеченных к проведению АТО.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду