У ТЦК повідомили алгоритм отримання військовослужбовцями кредитних пільг

Військовослужбовці, які дають відсіч збройній агресії рф, мають пільги, серед них — звільнення від сплати за користування кредитом та штрафу і пені за несвоєчасну сплату платежів по кредиту.

Фото: armyinform.com.ua

Одеський обласний ТЦК та СП повідомив алгоритм отримання військовослужбовцями кредитних пільг.

Військовослужбовці, які дають відсіч збройній агресії рф, мають пільги, серед них — звільнення від сплати за користування кредитом та штрафу/пені за несвоєчасну сплату платежів по кредиту. Якщо така заборгованість виникла після 22 лютого 2022 року, вона підлягає списанню.

Але все це не стосується кредитів на житло та автівку.

Для реалізації цього права необхідно письмово повідомити банк (підприємство, установу чи організацію усіх форм власності або фізичних осіб, перед якими виникнув борг), що позичальник проходить військову службу та надати підтверджувальний документ:

◾ Військовий квиток (перша сторінка із заповненими графами ПІБ та остання сторінка з відміткою про призов);

◾ Наказ (витяг з наказу), виданий ТЦК та СП / військовою частиною;

◾ Лист / довідка, видані ТЦК та СП/ військовою частиною;

◾ Повідомлення про мобілізацію (не повістка).

Звернутися до банку з проханням зупинити нарахування відсотків та штрафу/пені необхідно особисто, однак деякі установи надають можливість представництва близькими родичами, адвокатам або представникам за довіреністю.

Також у разі скрутного становища позичальника-військовослужбовця можна попросити банк про реструктуризацію кредиту. Для цього треба подати заяву та додати документи, що підтверджують проходження військової служби та скрутне матеріальне становище — копію довідки про розмір заробітної плати, копію довідки про доходи.

Реструктуризація можлива тільки зі згоди на це банка, втім у листі НБУ «Щодо обслуговування споживчих кредитів» від 14 квітня 2022 р. 21-0013/27762 банкам рекомендовано здійснювати реструктуризацію заборгованості таким позичальникам. Тому у заяві до банку варто посилатися на цей лист та надсилати копію заяви до НБУ та Міноборони — це може підвищити шанси.

Треба зберігати всі розрахункові документи протягом трьох років, а після повної сплати коштів по кредиту отримати довідку про відсутність заборгованості.

Деякі банки у разі інвалідності або смерті учасника російсько-української війни можуть самостійно списати заборгованість, але про це варто дізнаватися у фінансових установах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.