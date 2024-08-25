Скандальный нардеп Артем Дмитрук из Молдовы улетел в Италию — СМИ

Артем Дмитрук из Кишинева отправился в Рим.

Фото: unian.net

Как известно, 24 августа в Молдове был замечен скандальный народный депутат Украины Артем Дмитрук.

Позже стало известно, что депутат улетел в Италию. Об этом сообщило издание УП со ссылкой на информированные источники в правоохранительных органах.

«Дмитрук незаконно покинул территорию Украины в субботу 24 августа. Кроме того, по данным источников в украинских правоохранительных органах, в тот же день нардеп покинул территорию Молдовы и через аэропорт Кишинев полетел в Италию (рейс в 17:40 Кишинев - Рим)», - пишет издание.

В то же время источники УП в Молдове сообщают, что из Кишинева в Рим нардеп вылетел в воскресенье днем.

Ранее нардепу Дмитруку сообщили о подозрении за нападение на правоохранителя и военного и попытку похитить оружие.

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