У Чехії чоловіку та жінці загрожує в’язниця, бо їх дитина 2 роки не ходила в школу

Батьків звинуватили в тому, що вони поставили під загрозу виховання дитини.

У Чехії правоохоронці відкрили кримінальну справу проти 64-річного чоловіка та 47-річної жінки через те, що вони майже два роки не зважали на те, що дитина не відвідує школу, передає видання Novinky.

Зазначається, що пару з Чеського Крумлова звинуватили в тому, що вони поставили під загрозу виховання дитини. За два навчальні роки дитина пропустила 1900 годин занять.

«Протягом двох навчальних років, 2022/2023 і 2023/2024, вони не звертали уваги на те, що дитина не відвідувала школу», – повідомив речник поліції Мілан Байчура.

Хоча початкова школа неодноразово попереджала обвинувачену пару про те, що дитина не відвідує школу, ніхто з них не відреагував.

За словами речника поліції, правоохоронці розслідують невелику кількість схожих справ, але не з такою великою кількістю пропущених годин.

У виданні додають, що чоловіку і жінці загрожує кілька років в'язниці за скоєння злочину, пов'язаного з перешкоджанням вихованню дитини.

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