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Самая массированная атака: рф запустила по Украине 127 ракет и 109 шахедов

20:08, 26 августа 2024
Защитники Украины уничтожили 201 воздушную цель.
Самая массированная атака: рф запустила по Украине 127 ракет и 109 шахедов
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Во время самой массированной атаки 26 августа было уничтожено 102 ракеты и 99 шахедов из запущенных 127 ракет и 109 ударных дронов. Об этом говорится в отчете Воздушных сил.

В общей сложности сбита 201 воздушная цель – 102 ракеты и 99 ударных БпЛА:

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал»;
  • 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;
  • 1 крылатую ракету Х-22;
  • 99 крылатых ракет Х-101, «Калибр», управляемых авиационных ракет Х-59/69;
  • 99 ударных БпЛА «Shahed-131/136»

Кроме того, несколько единиц БПЛА локационно потеряны на территории Украины, еще две – пересекли государственную границу Беларусью.

Комбинированный удар был направлен на объекты критической инфраструктуры, в частности по топливно-энергетическому сектору государства.

Всего радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили 127 ракет и 109 ударных БПЛА:

  • 3 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Рязанской и Липецкой областей – РФ.;
  • 6 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 из Курской, Воронежской областей – РФ. и из Крыма;
  • 77 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области и района Каспийского моря;
  • 28 крылатых ракет «Калибр» из надводных/подводных носителей в восточной части Черного моря;
  • 3 крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства Воронежской обл. – РФ.;
  • 10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из самолетов Су-57, Су-34 из воздушного пространства Белгородской обл. и из района Мариуполя;
  • 109 ударных БПЛА «Shahed-131/136» – районы пусков Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск – РФ., Чауда – Крым.

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