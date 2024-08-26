Самая массированная атака: рф запустила по Украине 127 ракет и 109 шахедов

20:08, 26 августа 2024
Защитники Украины уничтожили 201 воздушную цель.
Во время самой массированной атаки 26 августа было уничтожено 102 ракеты и 99 шахедов из запущенных 127 ракет и 109 ударных дронов. Об этом говорится в отчете Воздушных сил.
В общей сложности сбита 201 воздушная цель – 102 ракеты и 99 ударных БпЛА:
- 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал»;
- 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;
- 1 крылатую ракету Х-22;
- 99 крылатых ракет Х-101, «Калибр», управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 99 ударных БпЛА «Shahed-131/136»
Кроме того, несколько единиц БПЛА локационно потеряны на территории Украины, еще две – пересекли государственную границу Беларусью.
Комбинированный удар был направлен на объекты критической инфраструктуры, в частности по топливно-энергетическому сектору государства.
Всего радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили 127 ракет и 109 ударных БПЛА:
- 3 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Рязанской и Липецкой областей – РФ.;
- 6 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 из Курской, Воронежской областей – РФ. и из Крыма;
- 77 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области и района Каспийского моря;
- 28 крылатых ракет «Калибр» из надводных/подводных носителей в восточной части Черного моря;
- 3 крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства Воронежской обл. – РФ.;
- 10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из самолетов Су-57, Су-34 из воздушного пространства Белгородской обл. и из района Мариуполя;
- 109 ударных БПЛА «Shahed-131/136» – районы пусков Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск – РФ., Чауда – Крым.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.