Мы готовим ответ на ракетный удар рф, - Владимир Зеленский

По его словам, речь идет и о применении истребителей F-16, и об операции в Курской области.

Президент Владимир Зеленский сообщил в обращении, что провел разговор с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, в частности обсудили отражение утреннего ракетного удара. По словам главы государства, ответ рф "мы готовим".

"Сегодня начал этот день с отдельного длительного разговора с главкомом Сырским: и по отражению этого ракетного удара – подробно, и по нашему ответу россии – мы готовим, и по применению F-16, и по операции в Курской области – продолжаем наши действия у определенных районах именно так, как Украине нужно", – заявил Зеленский.

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