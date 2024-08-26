В Киеве и некоторых областях 27 августа будут выключать свет по графикам, - ДТЭК

По данным ДТЭК, в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях будет возможность задействовать графики стабилизационных отключений.

В Киеве и некоторых областях 27 августа будут применяться графики отключения света, однако только в тех регионах, где можно выйти на плановые отключения.

В ДТЭК предполагают, что вернуться к графикам смогут как минимум Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская и Донецкая областях.

Приблизительный график выглядит так:

00:00 - 06:00 три очереди;

06:00 - 11:00 четыре очереди;

11:00 - 15:00 три очереди;

15:00 - 21:00 четыре очереди;

21:00 - 00:00 три очереди.

Высокая возможность применения светло-серых зон отключений графиков.

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