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На 24 посади дисциплінарних інспекторів ВРП претендують 389 кандидатів

14:42, 16 лютого 2024
На посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів претендують 135 кандидатів, а на посаду керівника – 15.
На 24 посади дисциплінарних інспекторів ВРП претендують 389 кандидатів
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Вища рада правосуддя оприлюднила дані щодо кількості кандидатів на посади дисциплінарних інспекторів, заступника та керівника Служби дисциплінарних інспекторів.

Згідно з даними ВРП, на 24 посади дисциплінарних інспекторів претендують 389 кандидатів. З них, виключно на посаду інспектора – 274 кандидати.

На заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів претендують 135 кандидатів. З них, виключно на посаду заступника керівника – 18 кандидатів.

Відповідно, на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів претендують 15 кандидатів. Виключно на посаду керівника Служби претендують 6 кандидатів.

Цікаво, що 108 кандидатів подали заяви для участі у конкурсі одночасно на посади заступника і дисциплінарного інспектора.

Ще 7 кандидатів подали заяви як на посади керівника, заступника, так і дисциплінарного інспектора.

Акандидати подали заяви на посади керівника і заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів.

Всього документи для участі у конкурсах подали 415 кандидатів.

В цілому, у конкурсах планують взяти участь 177 жінок та 238 чоловіків.

Нагадаємо, що конкурс на посади дисциплінарних інспекторів, заступника та керівника Служби дисциплінарних інспекторів було оголошено 19 грудня. Необхідні документи кандидати мали подати до 31 січня.

Втім, ВРП довелося продовжувати строк подання документів ще на два тижні, оскільки на той час не було жодного претендента на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів.

Крім того, 5 лютого головою Конкурсною комісії, яка буде відбирати дисциплінарних інспекторів, заступника та керівника Служби дисциплінарних інспекторів обрана представник Литви Реда Мольєне. Чим вона відома в Україні, повідомляла «Судово-юридична газета».

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», заробітна плата керівника Служби дисциплінарних інспекторів, заступника керівника Служби та дисциплінарних інспекторів буде наступною:

керівник Служби дисциплінарних інспекторів буде отримувати посадовий оклад 84 080 грн. 

заступник керівника Служби дисциплінарних інспекторів – 73 570 грн.

дисциплінарний інспектор – 63 060 грн.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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